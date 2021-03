மாவட்ட செய்திகள்

சில்லரை நாணயங்களை பொட்டலங்களாக கட்டி கொண்டு வந்து சூலூர் தொகுதி தேர்தல் அதிகாரியிடம் ஒருவர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார் + "||" + Candidate who came with retail coins and filed petition

