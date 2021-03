மாவட்ட செய்திகள்

துக்கம் விசாரிக்க வந்தவர்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கிய குடும்பத்தினர் + "||" + The family donated saplings to those who came to mourn

துக்கம் விசாரிக்க வந்தவர்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கிய குடும்பத்தினர்