மாவட்ட செய்திகள்

சின்னவேடம்பட்டி ஏரியில் பறவைகளின் தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் ஊற்றும் பணி + "||" + The task of pouring water to quench the thirst of the birds

சின்னவேடம்பட்டி ஏரியில் பறவைகளின் தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் ஊற்றும் பணி