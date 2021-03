மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் தனியார் கல்லூரி மாணவருக்கு கொரோனாவீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார் + "||" + A private college student in Trichy was isolated at home following a corona infection.

திருச்சியில் தனியார் கல்லூரி மாணவருக்கு கொரோனாவீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார்