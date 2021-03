மாவட்ட செய்திகள்

100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு + "||" + An awareness program was held for the voters emphasizing 100 per cent turnout.

100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு