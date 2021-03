மாவட்ட செய்திகள்

இனிமேல் எந்த தேர்தலிலும் ஜனதா தளம் கட்சியுடன் கூட்டணி கிடையாது: சித்தராமையா + "||" + No more alliance with Janata Dal party in any election: Siddaramaiah

இனிமேல் எந்த தேர்தலிலும் ஜனதா தளம் கட்சியுடன் கூட்டணி கிடையாது: சித்தராமையா