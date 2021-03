மாவட்ட செய்திகள்

ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 50 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி வெற்றி பெற்றார் என்ற வரலாற்றை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும்; அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி தேர்தல் பிரச்சாரம் + "||" + You have to make history that KD Rajendrapalaji won the Rajapalayam Assembly constituency by a margin of 50,000 votes; Minister KD Rajendrapalaji's election campaign

