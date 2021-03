மாவட்ட செய்திகள்

தலித் மக்கள் கருப்புக்கொடி ஏந்திதேர்தல் புறக்கணிப்பு போராட்டம்அம்பேத்கர் சிலை அமைக்க கோரிக்கை + "||" + dalit people carry block flag and boycott elections.insisting on setting up a statute of ambedkar

