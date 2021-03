மாவட்ட செய்திகள்

கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் 2 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; போலி முகவரி கொடுத்து விட்டு தப்பியவர்களை கண்டுபிடிக்குமாறு போலீசில் புகார் + "||" + Corona damage to 2 people in Coimbatore market; Complain to the police to find the fugitives who gave fake addresses

கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் 2 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; போலி முகவரி கொடுத்து விட்டு தப்பியவர்களை கண்டுபிடிக்குமாறு போலீசில் புகார்