மாவட்ட செய்திகள்

விராலிமலை தொகுதி மக்களுக்காக கடைசி சொட்டு ரத்தம் உள்ளவரை உழைப்பேன்; அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உருக்கம் + "||" + I will work for the people of Viralimalai block till the last drop of blood: Minister Vijayabaskar

விராலிமலை தொகுதி மக்களுக்காக கடைசி சொட்டு ரத்தம் உள்ளவரை உழைப்பேன்; அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உருக்கம்