மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கோவிலூர் அருகே வியாபாரியிடம் ரூ.2 லட்சம் பறிமுதல்உளுந்தூர்பேட்டையில் பொன்முடி உருவம் பொறித்த டீ.சர்ட்டுகள் சிக்கின + "||" + Near Tirukovilur Rs 2 lakh confiscated from trader T shirts emblazoned with the image of Ponmudi were found in Ulundurpet

திருக்கோவிலூர் அருகே வியாபாரியிடம் ரூ.2 லட்சம் பறிமுதல்உளுந்தூர்பேட்டையில் பொன்முடி உருவம் பொறித்த டீ.சர்ட்டுகள் சிக்கின