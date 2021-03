மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி மாணவர்களும் செயற்கைகோள் தயாரிக்க முடியும் என்பதற்கு தமிழகம் எடுத்துக்காட்டு்; விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை பெருமிதம் + "||" + Tamil Nadu is an example of how school children can also make satellites Scientist Mayilsami Annathurai is proud

பள்ளி மாணவர்களும் செயற்கைகோள் தயாரிக்க முடியும் என்பதற்கு தமிழகம் எடுத்துக்காட்டு்; விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை பெருமிதம்