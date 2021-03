மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றாத கடைகள்- பொதுமக்களுக்கு அபராதம் + "||" + Shops that do not follow the rules of corona prevention- Penalties for the public

கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றாத கடைகள்- பொதுமக்களுக்கு அபராதம்