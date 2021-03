மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாகதிருச்சி சேதுராப்பட்டி அரசு என்ஜினீயரிங் கல்லூரி மூடல்விடுதி மாணவ-மாணவிகள் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + Trichy Chethurappatti Government Engineering College was closed due to the spread of corona infection. Dormitory students were also sent home.

