மாவட்ட செய்திகள்

100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி அழைப்பிதழ் கொடுத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய கலெக்டர் + "||" + Insisting on 100 percent turnout Giving the invitation Collector who raised awareness

100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி அழைப்பிதழ் கொடுத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய கலெக்டர்