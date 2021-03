மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில், தேர்தல் பணியில் ஈடுபடம்12 ஆயிரம் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு பயிற்சிமாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + in thoothukudi district, training for 12 thousands polling officers involved in the eclection process. district election officer senthilraj information

