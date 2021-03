மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில்கடைகளில் அதிகாரிகள் திடீர் சோதனைமுககவசம் அணிய அறிவுறுத்தல் + "||" + in thoothukudi corporation area, sudden inspection by officers at stores, instruction to all wear a mask

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில்கடைகளில் அதிகாரிகள் திடீர் சோதனைமுககவசம் அணிய அறிவுறுத்தல்