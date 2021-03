மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் போலீசாருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + Corona vaccine was given to police on election duty in Nellai.

