மாவட்ட செய்திகள்

தாமிரபரணி-வைப்பாறு இணைக்கும் புதிய திட்டத்தை செயல்படுத்துவேன் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு + "||" + Tamiraparani Vaipparu connects I will implement the new plan Speech by Minister KD Rajendrapalaji

தாமிரபரணி-வைப்பாறு இணைக்கும் புதிய திட்டத்தை செயல்படுத்துவேன் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு