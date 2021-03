மாவட்ட செய்திகள்

பின்னலாடை தொழிலை ஊக்குவிக்கும் வகையில்புதியம்புத்தூரில் ஜவுளி பூங்கா அமைக்கப்படும்தி.மு.க. வேட்பாளர் சண்முகையா உறுதி + "||" + in order to promote the kniting industry, a textile park will be setup at puthiyambuttur, d.m.k. candidate shanmugaiya confirmed

