மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய மோட்டாருக்கு மின் இணைப்பு வழங்க ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய மின்வாரிய என்ஜினீயர் உள்பட 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் + "||" + Two people have been arrested, including an electrical engineer who took bribes

விவசாய மோட்டாருக்கு மின் இணைப்பு வழங்க ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய மின்வாரிய என்ஜினீயர் உள்பட 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்