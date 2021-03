மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதிக்கப்படாத இடங்களில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தினால் வழக்கு + "||" + Case of holding a public meeting in an unauthorized place

அனுமதிக்கப்படாத இடங்களில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தினால் வழக்கு