மாவட்ட செய்திகள்

கணவருடன் மோட்டார்சைக்கிளில் சென்றபோது விபத்து: லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி பெண் சாவு + "||" + The woman died tragically when she got stuck in the truck wheel in an accident while riding a motorcycle with her husband.

கணவருடன் மோட்டார்சைக்கிளில் சென்றபோது விபத்து: லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி பெண் சாவு