மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் இதுவரை ரூ.60 லட்சம் பறிமுதல்; கலெக்டர் தகவல் + "||" + District Collector Vishnu said that Rs 60 lakh has been seized so far in a vehicle search in Nellai district.

நெல்லை மாவட்டத்தில் இதுவரை ரூ.60 லட்சம் பறிமுதல்; கலெக்டர் தகவல்