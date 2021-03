மாவட்ட செய்திகள்

மகன் இறந்த துக்கத்தில் தாய் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை + "||" + The mother committed suicide by jumping into a well in grief over the death of her son near Thiruvenkadam.

மகன் இறந்த துக்கத்தில் தாய் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை