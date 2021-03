மாவட்ட செய்திகள்

சுரண்டையில் வீட்டில் பதுக்கிய ரூ.12 லட்சம் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் + "||" + Tobacco items worth Rs 12 lakh were confiscated from a house in Surandai.

