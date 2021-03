மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பறக்கும் படை சோதனையில் ரூ.3 லட்சத்து 20 ஆயிரம் பறிமுதல் + "||" + Rs 3 lakh 20 thousand was seized during an election flying squad check near Tenkasi.

