மாவட்ட செய்திகள்

100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி பொதுமக்களுக்கு வெற்றிலை பாக்குடன் அழைப்பிதழ் கொடுத்து விழிப்புணர்வு + "||" + Awareness by giving invitation to the public with betel nut

