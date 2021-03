மாவட்ட செய்திகள்

மகளின் திருமணத்துக்கு பட்டுப்புடவை வாங்க காரில் உரிய ஆவணம் இன்றி கொண்டு சென்ற ரூ.6½ லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Without proper documentation in the car Carried with Rs 60 lakh confiscated

மகளின் திருமணத்துக்கு பட்டுப்புடவை வாங்க காரில் உரிய ஆவணம் இன்றி கொண்டு சென்ற ரூ.6½ லட்சம் பறிமுதல்