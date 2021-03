மாவட்ட செய்திகள்

கியாஸ் கசிவால் தீ விபத்து கோவிலில் பிரசாதம் தயாரித்த பூசாரி உடல் கருகி சாவு + "||" + Fire accident due to gas leak Made offerings in the temple Priest's body charred to death

கியாஸ் கசிவால் தீ விபத்து கோவிலில் பிரசாதம் தயாரித்த பூசாரி உடல் கருகி சாவு