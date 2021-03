மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடி தொகுதி மக்களுக்காக அல்லும் பகலும் அயராது உழைப்பேன் தி.மு.க. வேட்பாளர் செ.முருகேசன் உறுதி + "||" + For the people of Paramakudi block I will work ADMK Candidate S. Murugesan confirmed

