மாவட்ட செய்திகள்

நான் வெற்றி பெற்றால் மண்ணச்சநல்லூரில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய பஸ் நிலையம் அமைப்பேன் தி.மு.க. வேட்பாளர் எஸ்.கதிரவன் பேட்டி + "||" + DMK will set up a bus stand with all facilities in Mannachanallur. Candidate S. Kadiravan

நான் வெற்றி பெற்றால் மண்ணச்சநல்லூரில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய பஸ் நிலையம் அமைப்பேன் தி.மு.க. வேட்பாளர் எஸ்.கதிரவன் பேட்டி