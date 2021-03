மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன் ஒட்டன்சத்திரத்தில் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி அர.சக்கரபாணி உறுதி + "||" + the Government Medical College in Ottanchattaram says DMK candidate A. Chakrabarty

