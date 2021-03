மாவட்ட செய்திகள்

கடலூா் அருகே காய்கறி பயிர்களில் பூச்சி மேலாண்மை குறித்து விவசாயிகளுக்கு செயல்விளக்கம் + "||" + Demonstration to farmers on pest management in vegetable crops

