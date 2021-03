மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் போட்டியிட நிர்வாணமாக வந்த விவசாயிகளால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அய்யாக்கண்ணு உள்பட 16 பரை ேபாலீசார் கைது செய்தனர். + "||" + Stir by the farmers who came naked

