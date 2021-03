மாவட்ட செய்திகள்

குறைந்த விலையில் பொருட்கள் வழங்க மக்கள் கேன்டீன் உருவாக்கப்படும் என்று 108 பக்க தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டு கமல்ஹாசன் கூறினார்.

People's canteen will be created to provide products at low prices

