மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதி பெறாமல் வாகனங்களில் கட்சி கொடி கட்டினால் நடவடிக்கை. கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் எச்சரிக்கை + "||" + Action if the party flag is hoisted

அனுமதி பெறாமல் வாகனங்களில் கட்சி கொடி கட்டினால் நடவடிக்கை. கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் எச்சரிக்கை