மாவட்ட செய்திகள்

சேந்தமங்கலத்தில் வீட்டை இடிக்கும் பணியின்போது சுவர் சரிந்து விழுந்ததில் தொழிலாளி பலி + "||" + Worker killed when wall collapsed during demolition of house in Chentamangalam

சேந்தமங்கலத்தில் வீட்டை இடிக்கும் பணியின்போது சுவர் சரிந்து விழுந்ததில் தொழிலாளி பலி