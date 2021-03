மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரத்தில் குடிநீர் கேட்டு நடைபெற இருந்த போராட்டம் வாபஸ் + "||" + The protest demanding drinking water in Pavoorchatram was called off.

பாவூர்சத்திரத்தில் குடிநீர் கேட்டு நடைபெற இருந்த போராட்டம் வாபஸ்