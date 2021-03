மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Work on setting up a barrier wall at the counting center in Nellai was in full swing.

நெல்லையில் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி தீவிரம்