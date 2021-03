மாவட்ட செய்திகள்

ரவுடி படுகொலை வழக்கில் சரண் அடைந்த 4 பேரை காவலில் விசாரிக்க கோர்ட்டு அனுமதி + "||" + The court has given permission to the police to take into custody and interrogate 4 persons who surrendered in the Rowdy murder case in Trichy.

ரவுடி படுகொலை வழக்கில் சரண் அடைந்த 4 பேரை காவலில் விசாரிக்க கோர்ட்டு அனுமதி