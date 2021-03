மாவட்ட செய்திகள்

ஆவடி மாநகராட்சியை ‘ஸ்மார்ட் சிட்டி'யாக மாற்றுவேன் தொகுதிக்கான தேர்தல் அறிக்கையை கே.பாண்டியராஜன் வெளியிட்டார் + "||" + Avadi Corporation I will transform it into a smart city Election statement Published by K. Pandiyarajan

ஆவடி மாநகராட்சியை ‘ஸ்மார்ட் சிட்டி'யாக மாற்றுவேன் தொகுதிக்கான தேர்தல் அறிக்கையை கே.பாண்டியராஜன் வெளியிட்டார்