மாவட்ட செய்திகள்

துறையூர் தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் இந்திராகாந்தி இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு வாக்கு கேட்டு பிரசாரம் + "||" + ADMK Candidate Indira Gandhi For the double leaf symbol Voting campaign

துறையூர் தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் இந்திராகாந்தி இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு வாக்கு கேட்டு பிரசாரம்