மாவட்ட செய்திகள்

நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் 2 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட சிறப்பு முகாம் இன்று நடக்கிறது + "||" + Per 2 thousand people Special camp to get vaccinated Happening today

நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் 2 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட சிறப்பு முகாம் இன்று நடக்கிறது