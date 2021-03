மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர்களுக்கு பணம், பரிசு பொருட்கள் வழங்கினால் நடவடிக்கை- தேர்தல் பார்வையாளர்கள் எச்சரிக்கை + "||" + Action if money and gift items are given to voters- Election observers warn

வாக்காளர்களுக்கு பணம், பரிசு பொருட்கள் வழங்கினால் நடவடிக்கை- தேர்தல் பார்வையாளர்கள் எச்சரிக்கை