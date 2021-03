மாவட்ட செய்திகள்

தொட்டியம் மதுரைகாளியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழாபூச்சொரிதல் விழாவுடன் தொடங்கியது + "||" + Thotiyam Madurai Kaliamman Temple Election Festival started with the plastering ceremony. The procession will take place on the 30th.

