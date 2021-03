மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோவில் நிலங்கள் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணப்படும் தி.மு.க. வேட்பாளர் வி.செந்தில்பாலாஜி உறுதி + "||" + In the Karur district To the issue of temple lands Permanent solution DMK Candidate V. Senthilpology Confirmation

கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோவில் நிலங்கள் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணப்படும் தி.மு.க. வேட்பாளர் வி.செந்தில்பாலாஜி உறுதி