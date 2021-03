மாவட்ட செய்திகள்

கம்பம்மெட்டு மலைப்பாதையில் காட்டுத்தீ பரவாமல் தடுப்பு நடவடிக்கை + "||" + Kambammettu hill Prevention of the spread of wildfires

கம்பம்மெட்டு மலைப்பாதையில் காட்டுத்தீ பரவாமல் தடுப்பு நடவடிக்கை