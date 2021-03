மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மது கடத்தல், விற்பனை தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்கலாம் கலெக்டர் கிரண்குராலா தகவல் + "||" + In Kallakurichi district Complaints related to alcohol trafficking and sales can be reported Information from Collector Kirankurala

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மது கடத்தல், விற்பனை தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்கலாம் கலெக்டர் கிரண்குராலா தகவல்