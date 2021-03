மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக பெண் என்ஜினீயரிடம் பணம் மோசடி + "||" + Fraud of money to a female engineer who claims to be employed abroad

வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக பெண் என்ஜினீயரிடம் பணம் மோசடி